Beneficios de una copa de vino tinto diario





Muchas personas prefieren tomar una copa de vino tinto cuando asisten a un restaurante para acompañar una buena comida, pero no es esa la única ocasión de deleitar la preciada bebida preferida también por sus propiedades a favor de la salud humana.



Lo toman también en fiestas, excursiones y otros tipos de celebraciones; sólo su sabor constituye un privilegio para quienes lo de gustan.



De acuerdo con un reciente estudio realizado por un equipo de la Universidad de Alberta (Canadá), el vino tinto es rico en un componente llamado resveratrol, el cual podría aumentar la frecuencia cardíaca y el rendimiento muscular.



Según esta investigación, el consumo de una copa de vino tinto al día podría tener los mismos efectos en el cuerpo que realizar una hora de ejercicios que hagan sudar.



Precisan varias investigaciones, una buena dosis de resveratrol, un componente del vino tinto, podría mejorar el rendimiento físico, la función cardíaca y la fuerza muscular.



En varias ocasiones se ha escuchado sobre los grandes beneficios de tomar una copa de vino al día, y eso da más motivos para considerar

consumir esta deliciosa bebida que desde hace siglos deleita el paladar.



Por si aún no estabas convencido de las razones para tomar vino con más frecuencia, hoy te traemos una muy importante, que seguramente captará toda tu atención y te hará querer tener ahora mismo una botella de vino en casa.



Los científicos descubrieron que una buena dosis del componente resveratrol mejora el rendimiento físico, la función cardíaca y la fuerza muscular, por lo que una copa de vino tinto al día podría llegar a equivaler a una hora de ejercicio.



Por supuesto, el consumo de vino tinto o resveratrol combinado con otros alimentos como algunas frutas ; también incrementa el rendimiento de aquellas personas que realizan ejercicio con frecuencia, dando un “plus” en los resultados.



Con este descubrimiento los investigadores empezarán a experimentar los efectos del resveratrol en personas diabéticas con problemas del

corazón, para determinar si puede contribuir a su mejora cardiaca.



Entre sus principales beneficios podemos encontrar:reduce el riesgo de sufrir enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares

isquémicos (obstrucción de una arteria del cerebro), así como aterosclerosis (endurecimiento de las arterias).





Una copa de vino tinto equivale a una hora de gimnasio, según un estudio.



Por sus contenidos de antioxidantes también ayuda a combatir el colesterol malo y estimula el colesterol bueno. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico haciéndonos más fuertes contra las infecciones o alergias.



Sus altos contenidos de vitaminas y antioxidantes lo convierten en un alimento muy saludable para la piel. Su consumo diario puede ayudar

a prevenir apariciones tempranas de signos del envejecimiento.



Tiene un efecto anticoagulante en el organismo que mejora la circulación en la sangre y disminuye las inflamaciones. Es una fuente

significativa de minerales y oligoelementos como: magnesio, cinc, litio, calcio, hierro y potasio.



Reduce el riesgo de la formación de cálculos renales y también es útil para combatir infecciones urinarias.Reduce el riesgo de sufrir

hipertensión arterial y diabetes.



Mejora la salud dental gracias a los antioxidantes naturales que contiene, capaces de desacelerar el crecimiento de la flora bacteriana

que se aloja en los dientes y encías. Por sus contenidos de resveratrol, una copa de vino tinto al día también es buena para proteger la memoria.



El vino tinto también podría ayudar a las personas con alzheimer y en riesgo de sufrir esta enfermedad. Esto se debe a sus contenidos de

antioxidantes, que luchan contra el envejecimiento y combaten esta enfermedad.



El consumo diario de vino tinto también podría tener una acción anticancerígena en el cuerpo. Varios estudios han determinado que los

flavonoides que se encuentran en el vino tinto podrían ser claves en la prevención de cáncer de próstata.



Los antioxidantes presentes en el vino tinto y en las uvas también protegen ante enfermedades oculares como la degeneración macular y la

retinopatía diabética.



El hecho de que el vino tinto sea saludable no quiere decir que lo podamos beber en exceso. Para aprovechar todos los beneficios que esta

bebida le puede aportar a nuestra salud es muy importante beberlo con moderación y sin exceder la dosis recomendada.



Lo más indicado, a nivel general, es una o máximo dos copas de vino tinto al día. Exceder su consumo puede causar serios problemas

hepáticos y otros problemas en la salud.



Fuentes consultadas: EcuRed, Universidad de Alberta (Canadá).