Bienvenida la lluvia de septiembre





El mes de septiembre es uno de los más lluviosos en Cuba, de ahí que sea adecuado para disfrutar de esa maravilla que es el agua de lluvia.



Por su pureza ayuda a limpiar el organismo, ya que solo contiene H2O, teniendo una gran capacidad de absorción de minerales. Al entrar al organismo ayuda a drenar, limpiar, arrastrar y eliminar las toxinas y minerales de origen inorgánico que va encontrando en su recorrido.



El agua de lluvia, no contiene cal ni minerales y por ello es recomendable para beber, bañarse e incluso lavar la ropa. El de la llave contiene sales de calcio, magnesio y otros minerales que, al no ser asimilables, son eliminados por el organismo.







Como es agua pura, no es invasiva con la dermis del cuerpo y rostro. Su ausencia de minerales es ideal, ya que deja la piel hidratada, luminosa y tersa pues no se expone ni al cloro, flúor u otros químicos presentes en otras aguas.



Recogerla después de un par de horas -así queda libre de los contaminantes suspendidos en la atmósfera-, y lavar el rostro con ella y exponerlo directo a la lluvia, ayuda a eliminar impurezas y favorece la circulación.



Para la piel grasa se mezcla con limón y se aplica junto con la crema de noche, después de la limpieza, mientras que para la piel seca se une con pepino y leche. Se usa como mascarilla en el rostro por 20 minutos y luego se lava la cara con esta.



Especialistas del sistema respiratorio afirman que la lluvia es reconocida por ser uno de los mecanismos más relevantes para disminuir la contaminación atmosférica.



También hay que contar con que la caída de las gotas de lluvia sobre la piel, provoca un pequeño masaje que estimula la circulación y ayuda a limpiar los poros y las impurezas. El ambiente húmedo que se genera los días de lluvia aporta gran hidratación a la piel y evitará la sequedad que provocan los días de frío o los de calor extremo.



Parece molesto, pero pasear bajo la lluvia sin paraguas, provoca que el pelo se moje con agua de elevada calidad, ello ayuda a eliminar sustancias tóxicas que a lo largo del día van quedando en la cabeza y, además, propicia que crezca más fuerte y suave.



El agua de lluvia es ideal para cualquier planta .Se aconseja almacenar agua de este tipo y dejarla reposar un tiempo no inferior a dos días en un recipiente abierto antes de utilizarla para regar las plantas. Dejándola reposar, parte de los iones gaseosos arrastrados por la lluvia y disueltos en el agua vuelven a la atmósfera mientras que el polvo y la arena precipitan y se depositan en el fondo del recipiente.



Las plantas que más agradecen la lluvia son los helechos, las plantas de hoja grande y el césped .En una semana lluviosa si plantamos una debemos regarla igual ya que a veces no es suficiente la cantidad de lluvia para empapar como se merece el sustrato de una planta.