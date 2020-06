Combinación deliciosa: helado de mango y... boniato

Se dice, con razón, que la práctica es el criterio de la verdad. Ello resulta aplicable, por supuesto, al ámbito de la culinaria; por eso, aunque nunca antes haya degustado de la combinación entre mango y boniato para preparar un helado casero, no lo dude, ponga manos a la obra porque realmente vale la pena.



Necesitará, para cuatro raciones, media taza de pulpa de mango; media taza de boniato cocinado; media taza de azúcar blanca; dos tazas y media de agua y un cuarto de cucharadita de sal.



Vierta en una licuadora la pulpa de mango, el boniato, el azúcar y el agua. Licue hasta obtener una mezcla homogénea. Dele el punto de sal y cuele.



Eche esta mezcla en una vasija plástica o de metal y ponga a congelar hasta que comience a endurecerse. Saque el helado del congelador; bata y, vuelva a congelar. Repita esta operación hasta que cuaje por completo.



Menospreciado por no pocos, el boniato batata o camote (Ipomoea batatas) —también conocido como papa dulce—pertenece a la familia Convolvulaceae y cuenta con numerosas especies. Nativo de la América tropical, se cultiva en suelos arenosos o francos en muchas regiones cálidas de todo el mundo.



Con él se pueden preparar numerosos platos salados y por supuestos dulces: cafiroleta, malarrabia, cremoso boniatillo, turrones…



Por supuesto, tal y como han consignado los cronistas, nuestros aborígenes consumían sus diversas variedades, con ellas elaboraban alimentos y bebidas. Una curiosidad: en Europa su uso culinario sólo se inició en el siglo XIX.



Mencionado por José Martí en su Diario de Campaña de Cabo Haitiano a Dos Ríos, el boniato ha formado parte de la dieta diaria del cubano desde épocas remotas y fue, en no pocas ocasiones, uno de los pocos alimentos de que disponían nuestros mambises y los combatientes del Ejército Rebelde durante las guerras independentistas.





Excelente fuente de carbohidratos complejos, fibra dietética, hierro y molibdeno; aporta una sustancial cantidad de vitamina C y potasio; su índice de grasa es muy bajo. Posee betacarotenos, de gran acción antioxidante para la prevención de múltiples enfermedades.



Por lo general, los cubanos consumimos casi en exclusiva el tubérculo; sin embargo, sus hojas, con numerosos nutrientes, también pueden ingerirse en ensaladas, crudas o cocinadas, con un aderezo, además de poder saltearse en aceite, mezclarse con un puré de viandas o frijoles, en frituras, croquetas, combinadas con arroces o como complemento de algunos guisos. Si le interesa, r podemos tratar de este tema en otra ocasión.