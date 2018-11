Con la madera mucho cuidado

Quizás a usted le guste, tanto como a mí, la cubertería de madera para decorar y por supuesto utilizar en la cocina. Sin duda alguna, ella brinda un toque de belleza y calidez al entorno, además de resultar muy útil para determinados menesteres, sin embargo… puede ser un reservorio de bacterias.



Ello se debe a la textura porosa, que facilita la acumulación de vs; a lo anterior sumemos que absorbe los olores de los alimentos. ¿La solución? Elegir muy bien las piezas que empleemos tratando siempre que sean de madera dura, la cual es menos porosa y limpiarlos adecuadamente.



Un elemento a tener en cuenta es no dejar los cubiertos o las tablas de picar en el agua, tenga presente que la madera se expande en el agua, amén de que facilita el crecimiento de bacterias. Asimismo, no conviene introducirlos en el lavavajillas porque las altas temperaturas aceleran su deterioro.

Se impone pues una limpieza profunda y desinfección. Friegue las piezas a mano para eliminar los restos de alimentos, enjuague, enjabone y aclare con suficiente agua debajo de la pila o grifo, nunca con agua estancada. Seque muy bien con un paño limpio y déjelas secar muy bien antes de guardarlas.



La acumulación de restos de comida orgánica aumenta el riesgo de contaminación, así que evítelas; de igual manera procederá cuando utilice las cucharas, espátulas o tenedores con alimentos crudos.



Respecto a las tablas de picar se aconseja por los expertos lijarlas de vez en cuando y limpiarlas muy bien. Ello ayuda en la prevención de patógenos tan temibles como Staphylococcus aureus o Salmonella.



Cuando aparezcan grietas o alguna parte de la madera se oscurece deshágase de la pieza, ello es síntoma de que la madera se pudre y comienza a retener bacterias.





La cubertería de madera presenta diferentes ventajas respecto a otros materiales: no rayan la superficie de cazuelas; no reaccionan químicamente con los alimentos ácidos o las cazuelas metálicas; toleran muy bien el calor; son resistentes y suaves a la vez; en el caso de las tablas, poseen la rigidez adecuada para realizar cortes sobre ella, pero es lo bastante blando para que el cuchillo no se deteriore tan rápido…



Sopese entonces los pro y los contra de utilizar los cubiertos y tablas de picar de madera. Recuerde siempre que una extremada higiene en el uso dependerá de Usted.