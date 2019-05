Consejos para comer sano fuera de casa

Cuando no estamos en casa a la hora de la comida o de manera planificada, normalmente recurrimos a restaurantes, paladares o lugares de comida rápida, los “fast food”. Se debe tener en cuenta que no todo lo que comas fuera es malo, siempre y cuando conozcas algo de saludable nutrición a la hora de pedir tus alimentos. Recuerda que vas a pagar por ellos, por eso tu escoges lo que deees comer.



Cuando vayas a seleccionar las bebidas, evita las alcohólicas, los jugos de futas aunque sean naturales y los refrescos. Contienen demasiadas calorías. Pide refrescos “light” o sin azúcar y las frutas a comerlas enteras pues van con su fibra vegetal incluida. La fibra vegetal es totalmente saludable y te previene de muchas enfermedades.

Es aconsejable siempre llevar siempre una botella con agua fría pues evitas a los camareros remolones a la hora de servirte este preciado líquido y así siempre te sentirás hidratado, además controlar un poco tu apetito. Puedes beberla a como quieras.





Si vas a pedir ensaladas no las eches a perder añadiéndoles aceite. Si es de oliva, tan solo unas gotas. Si es de origen desconocido, pues nada.Ordena aquellas que contengan vegetales, la mayoría de hojas verdes. El arroz o el pan blanco blanco puedes sustituirlo por una gran ensalada seleccionada a tu gusto.



Debes pedir el plato fuerte según como estén cocinados. A menudo la proteína seleccionada cambia totalmente por el modo de cocinarse. Evita los fritos y escoge tu carne asada, a la parrilla, a la plancha o al vapor, pues estas formas de cocinar contienen menos grasa. Evita la carne de cerdo y de res así como las procesada. Prefiere siempre el pescado, el pollo, el pavo o el conejo.





No se te ocurra pedir cosas extras pues el queso, el jamón, el tocino o la mayonesa o comerte la mantequilla del entrante, una indeseable compañía, pueden transformar nuestra comida saludable en una con exceso calorías y grasas saturadas que no son precisamente lo mejor para nuestra salud y la de nuestros familiares.



Revisa mentalmente las calorías de cada alimento; una persona debe conocerlas si se quiere a sí mismo. En muchos países hoy en día la mayoría de menús se acompañan de su información nutrimental en los restaurantes. No pidas un “blue plate” o un menú por encargo. Es mucho mejor ordenar a la carta.





Las meriendas debes hacer las saludables y eso no es precisamente las ofertas de los mostrasores de las cafetería al paso. Es mejor que te comas una fruta o comprar un paquetico de galletas de soda integrales.



Siguiendo estos consejos, a fin de año y sacando tus cuentas, habrás ahorrrado una gran cantidad de dinero. Será un aporte a tu economía y a tu salud. Tu cuerpo y tu bolsillo te lo sabrán agradecer y te sentirás mejor contigo mismo.