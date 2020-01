Deliciosas frituras de malanga con ajonjolí

Pienso que pocos, muy pocos cubanos, se resisten ante una ración de apetitosas y crujientes frituras de malanga, plato de nuestra cocina tradicional.



Quizás el hecho de contar con la aceptación popular a lo largo de numerosas generaciones, independientemente de su autenticidad, haya motivado su selección para formar parte de la emisión de sellos Comidas tradicionales, puesta a circular por nuestra Administración Postal como parte de la tradicional emisión América Upaep.



Por cierto, recientemente, la cocina criolla cubana fue declarada Patrimonio Cultural de la nación por constituir parte de la identidad nacional y metáfora de lo que representa el país como conglomerado étnico.



Tal vez al leer estas líneas se le haya abierto el apetito como a la redactora, por eso, qué le parece si ofrecemos una variante de la receta tradicional, en este caso se trata de frituras de malanga con ajonjolí, la cual tomamos del libro Sabor y saber, del chef camagüeyano Frank Rodríguez Pino. Le garantizo que quedan exquisitas. No he resistido la tentación y las he preparado ya en par de ocasiones.





Necesita una taza de malanga rallada, media taza de agua, un huevo, cuatro cucharadas de ajonjolí tostado, aceite para freír y sal a gusto.



Mezcle la malanga rallada con el agua y el huevo. Agregue la sal y el ajonjolí tostado. Introduzca la masa, por cucharadas en el aceite caliente hasta que las frituras se doren por ambos lados. Para eliminar el exceso de grasa le sugerimos ponerlas a escurrir sobre papel durante unos minutos.



Puede consumirlas solas, a manera de aperitivos o con otras comidas. Si las prefiere como postre puede bañarlas con melaza de caña, miel de abejas, sirope e fritas o almíbar.



Acerca de la malanga podemos decirle que es un tubérculo rico en hierro, manganeso, potasio, cobre y zinc: Cuenta con vitaminas C, E, K y del grupo B, en especial B6. Contribuye a la formación de la masa ósea, se recomienda en el tratamiento de las diarreas y la gripe. Hervida ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos.



Las emisiones postales América UPAEP son puestas en circulación, cada año, por los países pertenecientes a la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, de la cual Cuba es miembro.



Desde 1989, se emiten sellos de tema común como medio integrador y difusor de la variada realidad de los países miembros. Estas piezas les permiten a los coleccionistas conocer, investigar y acercarse a las raíces de un conglomerado de naciones. En el año 2019 el tema seleccionado fue Comidas tradicionales.