Dígale adiós a los gases o flatulencias

Todos, alguna que otra vez, hemos padecido por ellos pues realmente resultan bien desagradables y pueden llegar a ser muy molestos y provocar unos cólicos irresistibles. Me refiero a los gases o flatulencias.



En realidad, la producción de gases en el intestino resulta un proceso normal, pues ellos son producto del trabajo de las bacterias que habitan en la flora intestinal y ayudan a digerir los alimentos y absorber los nutrientes. Sin embargo, cuando se producen demasiados gases o cuando no se expulsan correctamente, nos ocasionan dolores e hinchazones.



Nuestra recomendación es acudir al médico, él podría detectar alguna intolerancia alimentaria o sobrecrecimiento bacteriano que ocasione el exceso de gas; sin embargo, podemos y debemos seguir algunas normas que estoy segura le darán buen resultado.



Ante todo, coma despacio, mastique muy bien los alimentos y evite hablar mientras come para no tragar aire. Muy importante: sírvase lo justo, evite las raciones extra, los excesos siempre son perjudiciales.



Si es amante de los espaguetis y los coditos cocínelos muy bien, en este caso no es aconsejable comerlos “al dente”; respecto a las legumbres, cómalas sin la piel o cáscaras.



En cuanto a las frutas cómalas peladas, privilegie el consumo de la piña y la fruta bomba, ¿la razón? sus enzimas digestivas facilitan el trabajo en nuestro tracto gastrointestinal; consuma yogur, siempre que pueda, constituye un excelente postre después de las comidas.



Da muy buen resultado cerrar la ingestión de alimentos con una infusión de menta, anís, salvia, hinojo, comino, canela, manzanilla y cardamomo. Puede parecerle extraño, pero tan pronto se acostumbre verá qué bien se siente.



Por supuesto que existe una lista, un tanto extensa, de alimentos que debemos evitar si padecemos de gases, les mencionamos los fritos, rebozados y abundantes en grasa; verduras como la col y la coliflor; se agregan a la lista el café y el té, y para cerrar, aunque no son los únicos, las bebidas alcohólicas y aquellas gaseadas.



Atención, a una mayoría le encanta comer el pan bien caliente recién salido de la panadería, por supuesto que resulta exquisito, pero olvídese de consumirlo así. Sucede que todavía puede estar activo el proceso de fermentación de la levadura y producir gases. En su defecto, tuéstelo en su hogar cuando ya se haya enfriado.