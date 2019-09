El mal humor afecta la salud (+VIDEO)





Las personas malhumoradas no resultan agradables para el resto; al menor contratiempo que tienen muestran mal carácter, la cara seria y son poco comunicativas. Esa forma de ser les resta risas, buen trato a los demás, así como, entusiasmo para emprender nuevos proyectos de forma positiva.



Los especialistas afirman que mantenerse de mal humor es una alternativa que además de afectar la salud, también influye en la forma en que se es percibido y considerado.



El colmo de la mala suerte es tener que ver con una persona como las descritas antes en una recepción, tienda, mercado o cualquier otro centro de prestación de servicios.



Sin embargo, no se trata de algo irremediable; algunos estudiosos del tema aconsejan que cuando se sienta que el mal humor le invade o no se tienen ánimos de hacer nada, es posible intentar sentirse mejor de alguna manera, como escuchando una canción preferida o realizando una acción que cause placer.



Son muchas las investigaciones realizadas sobre el impacto de ciertas acciones en el estado de ánimo y en el mal humor, como dar las gracias. Esto llena el cerebro de serotonina y hace sentir bien. Según un artículo de la Universidad de California, Estados Unidos, una investigación encontró que personas de todas las edades y diversas nacionalidades que tienen disposición a ser más agradecidas reportan menos quejas de salud, como dolores de cabeza, de estómago y goteo nasal.







Por otra parte, un equipo de psicólogos de la Universidad del Estado de Iowa encontró la manera de mejorar el ánimo y el mal humor. Para ello, probaron los beneficios de tres técnicas diferentes que pueden reducir la ansiedad y aumentar la felicidad o el bienestar, con apoyo de un grupo de estudiantes de la universidad. Los participantes debían caminar alrededor de un edificio practicando una de las estrategias propuestas.



La primera se basaba en la relación amor-bondad y consistía en mirar a la gente que los rodeaba y dedicarles buenos deseos. La segunda fue la interconexión, es decir, mirar a quienes iban pasando y pensar en cómo podían estar conectados entre sí a partir de aspectos positivos en común. La tercera y última era la comparación social descendente, que era pensar en cómo se podía estar mejor que las personas que se tenían cerca.



Los investigadores compararon cada técnica haciendo encuestas a los estudiantes para medir la ansiedad, la felicidad, el estrés, la empatía y la conexión. Encontraron que quienes practicaban la bondad o deseaban que otros estuvieran más felices, se sentían más conectados, cariñosos y empáticos, así como menos ansiosos. El grupo de interconexión fue el más empático.







De acuerdo a los psicólogos, extender la bondad amorosa a los demás frena el mal humor porque funciona para reducir la ansiedad, aumentar la felicidad, la empatía y los sentimientos de conexión social. Además, es una estrategia simple que no requiere mucho tiempo y funciona sea cual sea el tipo de personalidad.



Ser solidarios también tiene un impacto positivo en el bienestar. Explica Dean Yeong, especialista de la Universidad Taylor Lakeside, en Malasia: hay estudios científicos que avalan la idea de que la solidaridad y la compasión reducen el estrés y la depresión, por las sensaciones positivas que generan en las personas. Además, un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, encontró que la solidaridad es contagiosa, y que depende más de las personas que te rodean que de ti mismo.



Algunas prácticas aconsejables son: cuando tengas ya más de una hora sentado en el escritorio trabajando, detente y estira los músculos. Cinco minutos bastan para energizar y mejorar la actitud para continuar la faena.



También abrazar; el contacto físico mejora notablemente el ánimo. No ser tan frío con la gente con la que se trata diariamente, facilita mucho las cosas en la cotidianidad; realizar ejercicios que liberan endorfinas dan una sensación placentera y ayuda a drenar emociones negativas y recargar las fuerzas. Tener a mano una sonrisa y ser amables con todos favorece la empatía, además de propiciar las .buenas relaciones con quienes nos rodean.