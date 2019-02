El microondas para calentar los alimentos y mucho más

No son pocas las personas que utilizan el microondas sólo para calentar alimentos y descongelar algunos productos como las carnes, sin embargo, sus beneficios tienen otras dimensiones.



Fuentes consultadas afirman que el primer aparato se vendió en 1946, y en casi siete décadas dio un salto a la fama, convirtiéndose en uno de los electrodomésticos predilectos de la casa. Sus ondas de radio de alta frecuencia tienen otros usos domésticos que quizá muchos no conocían.





Entre otras de sus utilidades está despegar sellos. Primero, debe humedecerse el sobre con un poco de agua. Después, se introduce la carta en el microondas calentándola durante 20 segundos, no más. Se observará que el sello se despegará del sobre sin el menor esfuerzo.



Otro ejemplo es para eliminar las bacterias del estropajo o el trapo de cocina sin necesidad de usar desengrasantes, lavavajillas, ni ningún otro producto químico.

Los estropajos metálicos no pueden meterse en un microondas. Sólo debe introducir los trapos en cuestión durante varios minutos a máxima potencia. Las bacterias morirán por las altas temperaturas. Este truco sirve también para desinfectar esponjas de baño. Eso sí, hazlo con cuidado y recuerda siempre que no se deben meter objetos metálicos en el microondas.



Algo a tener en cuenta es que dentro de las células de la cebolla existen algunos compuestos que contienen azufre. Al cortarla con un cuchillo las células se rompen y estos compuestos sufren una reacción química que los transforma en moléculas sulfuradas más volátiles. Estas, a su vez, reaccionan con la humedad de los ojos generando ácido sulfúrico y producen una sensación de quemazón.



Y ante esto, las terminaciones nerviosas detectan la irritación y el cerebro reacciona diciéndole a los conductos lacrimales de tus ojos que produzcan más agua, es decir lágrimas, para diluir el ácido y proteger así los ojos. Sin embargo, este proceso se puede evitar introduciendo la cebolla con los extremos cortados en el microondas durante 30 segundos.





La forma posiblemente más conocida para esterilizar los frascos con los que hacer después conservas es hervirlos. Antes de introducirlos en el horno hay que quitar las tapas a los frascos y llenarlos de dos dedos de agua. Después hay que esperar a que el agua hierva, lo que serán, aproximadamente, dos minutos.



Para comprobar si una taza o plato son aptos para el microondas existe una manera sencilla de saberlo: se pone sobre el plato giratorio el recipiente a comprobar vacío y junto a éste un vaso de agua. Se programa después el horno para que caliente a máxima potencia durante un minuto. Al cabo de ese tiempo, si el recipiente es apto para microondas, debe estar frío y el agua del vaso caliente. Si por el contrario el recipiente está caliente, quiere decir que absorbe microondas y, por tanto, no es apto para ser usado en este tipo de hornos. Esta prueba no debe hacerse con el recipiente vacío y sin el vaso de agua a su lado.





Una manera fácil de limpiar un microondas es introduciendo en él servilletas de papel de cocina. Humedécelos y pégalos en el interior del microondas, dejando la salida del aire libre. Con este truco podrás eliminar la suciedad con un trapo, sin necesidad de frotar. Después debes poner en marcha el aparato. A los cinco minutos los papeles estarán secos, habrán absorbido toda la suciedad y el microondas estará impecable.



De forma similar afirman conocedores de este utensilio de la cocina que si deseas eliminar los olores del microondas sólo debes introducir un vaso con agua y medio limón y dejarlo en funcionamiento durante dos o tres minutos.



Para disponer de una compresa calmante, calienta una toalla humedecida enrollada durante un minuto en el microondas.



Además de esponjas, estropajos y trapos de cocina, también podrás desinfectar la tabla de cortar en el microondas. Para ello tendrás que lavarla, restregarla con un limón e introducirla en el horno. En un minuto estará lista.



Si quieres aprovechar hasta la última gota del limóm, mételo durante 10-20 segundos con el microondas a su máxima potencia. Esto ayudará a que se desprenda más fácilmente de la piel. Así, al exprimirlo obtendrás más jugo. El truco sirve por igual para las naranjas.