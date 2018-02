El zapato de tacón resulta dañino con el paso de los años

Los zapatos de tacón abren las puertas de la elegancia a las mujeres; jóvenes y no tanto se ven diferentes: atractivas y capaces de atraer a las más exigentes de las miradas.



Saludable y zapato de tacón, en general, son términos antagónicos, afirman conocedores del tema; "desde el punto de vista sanitario-dicen-, no podemos recomendar su uso en absoluto”.



Con esta seguridad habla Óscar F. Sarmiento, vicepresidente del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, de ese tipo de calzado. Es más, a las mujeres jóvenes, e incluso adolescentes, que empiezan a usar tacones a diario les aconseja “que acompañen a sus madres y abuelas a las consultas de los podólogos y vean cómo llegan sus pies después de décadas de uso del tacón.



En realidad, “las adolescentes no tendrían que llevar tacón hasta que finalicen el crecimiento”, apunta la especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica Eugènia Miranda, autora del blog Miranda Trauma.



“Cuando una mujer de más edad dice aquello de no puedo ir con zapato plano porque no sé caminar sin tacón es porque tiene un acortamiento del tendón de Aquiles”.





Una verdad es que el uso continuado de tacón provoca un desplazamiento del peso del cuerpo hacia la parte anterior del pie, por lo que causa dolor en los huesos metatarsianos (cercanos al nacimiento de los dedos), pudiendo ocasionar a la larga helomas (callos) e hiperqueratosis, como patologías más comunes.



No tan frecuentemente pueden aparecer neuromas de Morton y fracturas por estrés de los huesos de los pies”, explica el vicepresidente del Colegio de Podólogos de Andalucía. De hecho, las metatarsalgias, o dolor intenso en las cabezas de los metatarsianos, pueden dar la señal de alarma del principio de una lesión por el uso frecuente de los tacones.





Al cambiar el centro de gravedad, indica Miranda, “tenemos una sobrecarga en la parte anterior de los pies, y al caminar de puntillas se carga la parte anterior de los tobillos.Con el uso de los tacones también se carga la parte anterior de las rodillas, los meniscos anteriores”.



A partir de 4 centímetros el peso del cuerpo se desplaza lo suficientemente hacia delante como para alterar significativamente el centro de gravedad y provocar cambios en la marcha. No obstante, “no solo es un problema de altura sino que también hay que tener en cuenta si esos tacones son usados esporádicamente o habitualmente y si son altos pero de base ancha o de punta de aguja”, especifica el podólogo.



Miranda está de acuerdo con este experto, al decir que a partir de 4 cm dejan de ser recomendables, y añade que “un tacón por encima de los 10 cm es prohibitivo”.



Sobre las precauciones que hay que tomar cuando se usan tacones altos de forma puntual, Sarmiento señala que “son las mismas que con el tabaco: cuanto menos, mejor. Sabiendo que lo ideal es cero, a partir de eso que cada uno se responsabilice de su propia salud”.





Por su parte, la traumatóloga apela al sentido común, explicando que “conviene probarlos en casa antes de usarlos fuera. El uso continuado de tacón alto hace aumentar la presión sobre los huesos metatarsianos (cercanos al nacimiento de los dedos).



Casos en los que están contraindicados los tacones: si se tiene una hernia discal o ciática. Con un ataque de lumbago los tacones no serían adecuados y el dolor de rodilla también indica que no hay que ponérselos.



Usar tacones como se le dice de forma general a este tipo de calzado es opcional, sin embargo, tienen ventajas aquellas féminas que aprecian lo hermosas que se ven con estos, sin olvidar los riesgos que corren.