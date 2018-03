¿Es necesario bañarse todos los días?

¿Es usted de las personas que se sienten mal si no se bañan todos los días, sin importar si hace mucho frío o no, en el caso de estar en invierno?



Los cubanos son personas amantes de la limpieza en general, que a diario practican el hábito, en invierno con agua tibia, y fría en el verano, pero irremediablemente no lo pasan por alto.



Según expertos, bañarse diariamente no necesariamente evitaría enfermedades de tipo infeccioso. Solo sería un mito.



La doctora Elaine Larson, experta en enfermedades infeccionas y decana asociada en investigación de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Columbia, piensa que “ducharse es más que todo por razones estéticas. La gente piensa que es por higiene, pero bacteriológicamente, ese no es el caso”.





Desde la infancia, una de las primeras lecciones a aprender era bañarse a diario más por obligación que por no enfermarse u oler mal. Además de las consecuencias que tiene en el medio ambiente, la ducha, según conocedores del tema es algo que no es necesario día a día.



Otros afirman que en términos de enfermedades infecciosas, los jabones antibacteriales o productos especializados en limpieza no presentan gran diferencia a los jabones de uso común. De igual manera, el restregarse y exfoliarse tampoco cambian el panorama en gran medida.



Bañarse a diario, de hecho, podría tener consecuencias dañinas, debido a que el cuerpo es una máquina perfecta de aceites, al meterse al agua estos compuestos se eliminarían, entonces, si usted tiene piel reseca esta se agrieta, al haber grietas sobre la dermis es más fácil que los gérmenes entren al organismo. De esta manera, al envejecer, cuando la piel se vuelve más delgada y menos hidratada hay más oportunidades de contraer alguna enfermedad.



“Bañarse quita el olor si el suyo no es agradable”. Si su mayor preocupación es contagiarse de algún virus, lavarse las manos será igual de efectivo a tomar una ducha”.



C. Brandon Mitchell, profesor asistente de dermatología en la Universidad George Washington soporta la idea de no bañarse a diario, en términos de salud y no de cómo huele. Está bien bañarse entre dos a tres veces por semana.



Los especialistas afirman que desde que se lave las manos frecuentemente y utilice ropa limpia, que de forma natural elimina las células muertas sobre su piel, no tendrá mayores riesgos de enfermarse.



Mitchell le dice a los pacientes que se bañan a diario “que no se enjuaguen el cuerpo completo. Solo las axilas, el trasero y la ingle, que son las áreas que producen secreciones con olores fuertes, el resto del cuerpo no necesita mucho jabón”.





Con el cabello cambia el tema, si tiene cuero cabelludo o pelo seco, lavarlo sería necesario una que otra semana, pero en caso de enfermedades del escalpo, como la caspa, o cuando se cuenta con pelo grasoso, hacerlo al menos dos veces por semana es recomendable.



Recomendaciones que son a la vez curiosidades, se debían de tener en cuenta, ya que son el resultado de la labor de científicos que durante años indagaron sobre este tema de salud que a muchos interesan. Ah, y no se sientan avergonzados si un día deciden pasar por alto el baño. Al respecto las opiniones son variadas.



Fuentes consultadas:

C. Brandon Mitchell, profesor asistente de dermatología en la Universidad George Washington y la Doctora Elaine Larson, experta en enfermedades infeccionas