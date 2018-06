Formas efectivas para la conservación de los vegetales

Las personas tienen a mano en determinadas épocas del año, un gran número de vegetales que proporcionan grandes beneficios a la salud si saben conservarlos de la mejor forma.



Algunas hortalizas como la lechuga, la col, la espinaca, la berenjena, la acelga y nabos, así como, rábanos, brócoli, judías verdes o pepinos, son las que más toleran el frío del refrigerador. Se recomienda, además, consumirlos en pocos días porque los largos períodos de almacenamiento en esas condiciones dan lugar a pérdidas de sabor y aroma.



Sin embargo, las hortalizas que no toleran bien el frío y, por tanto, no deberán guardarse en la nevera son los tomates, la albahaca, los ajos y las cebollas, el aguacate o los espárragos. Aunque la seguridad de estos alimentos no se ve perjudicada, sí puede variar la calidad. Se conservarán mejor a temperatura ambiente.



Es conveniente saber que existen más de 100 variedades distintas de lechuga. Una de ellas es la lechuga romana, con hojas alargadas de color verde oscuro, con una gran tija, fibrosa y crujiente que suele tener una caducidad de una semana aproximadamente. También la lechuga arrepollada, con hojas más rígidas, de color verde-amarillo y un sabor más suave que se conserva durante más tiempo. Este vegetal está caracterizado por sus finas hojas y su corta caducidad.



En todas ellas hay dos aspectos fundamentales para su adecuada conservación: la humedad y el aire. La lechuga necesita una adecuada cantidad de flujo de aire y un poco de humedad para mantenerse fresca.





Una forma de conservar la lechuga, que podría aplicarse también a otras hortalizas de hoja verde como las acelgas, es guardarla directamente en la nevera. Para limpiarla, se pondrá bajo el chorro de agua. Es recomendable no dejar las hojas en remojo, sino lavarlas y secarlas.



Las acelgas son especialmente sensibles al gas etileno, por tanto, se manipularán con delicadeza y la refrigeraremos hasta su consumo, pero aislada del resto de frutas y verduras.





Los aguacates maduran más rápido en una bolsa de papel, a temperatura ambiente; las berenjenas no toleran bien la humedad en sus hojas, por tanto, no se lavarán para conservar. Es preferible dejarlas en la nevera y lavarlas justo antes de consumir.



En ocasiones sobreestimamos la rapidez con la que podemos consumir lo que compramos. Si esto ocurre, y tenemos un exceso de verduras que no consumiremos inmediatamente, debemos tener en cuenta que algunas se podrán congelar: pimientos, judías verdes, brócoli, coles de Bruselas, apio, berenjenas y guisantes.





Antes de someterlas a temperaturas bajo cero deben limpiarse bien, se seleccionarán por tamaño y se escaldarán para neutralizar las bacterias presentes y retrasar el deterioro. No es aconsejable congelar verduras como la lechuga, los berros, el tomate, el pepino o la cebolla, ya que las temperaturas de congelación hacen que se agrieten y pierdan su textura.