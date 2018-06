Infusiones, solo el tiempo necesario

Verde, negro o rojo una taza de té u otra infusión de plantas siempre reconforta, además de resultar ideal para facilitar la digestión, contribuir a conciliar el sueño, expulsar los molestos gases o simplemente por el simple placer de beberla.



Sin embargo, en todos los casos debemos tener presente aspectos esenciales como la temperatura del agua y la duración de la infusión pues varía según el tipo de té y puede aumentar la presencia de distintas sustancias.



Según los especialistas, lo ideal es calentar el agua en un cazo o recipiente aparte y luego verterla sobre el té u otras hierbas en el recipiente donde se desee tomar, para de este modo controlar la temperatura correcta.



Asimismo se recomienda utilizar agua mineral o filtrada para que la cal o la sal no interfieran en el sabor, el tiempo de preparación.



De acuerdo a los expertos, el tiempo estimado de "inmersión" es el siguiente: té verde (entre dos y tres minutos); té rojo o semifermentado o post fermentado (tres minutos); té negro (entre tres y cinco minutos); y otras infusiones (entre cinco y diez minutos.)





¿Qué sucede cuando dejamos la bolsita de té o de yerbas más tiempo del señalado? Pues puede aumentar el sabor del té y oscurecer el color de la bebida, con su consiguiente afectación para el esmalte de los dientes. Sumemos a ello que en ese período extra se extrae del té una mayor cantidad de taninos (sustancias muy astringentes), que confiere un sabor amargo; en el caso particular de las hierbas ocasiona efectos secundarios, como el aumento de la concentración de cafeína.



Tampoco debe estrujarse la bolsita de hierbas o remojar la bolsita metiéndola y sacándola del agua repetidamente. En el primer caso, no existe espacio para que las hojas se expandan y se obtiene un sabor más amargo; en el segundo, también se favorece el aumento del contenido en cafeína.



Finalmente unas precisiones: el agua a adicionar no debe hervir. Su temperatura puede oscilar entre los 50º y 80º, si se trata de té verde, y entre 90º y 95º, en el caso del té negro.