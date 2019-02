La memoria se puede recuperar

Padecer alguna falta de memoria a cualquiera edad, se ha hecho cotidiano en los tiempos modernos. ¿Quién alguna vez no ha recordado un dato, una cita o un nombre que hasta ese momento le era conocido?



Entre las causas de esa situación figuran la simultaneidad de tareas que a veces son tantas, que por muy joven que se sea, no se pueden abarcar todas, y alguna se olvida.



No existe algo más dañino para el cerebro que la inactividad mental, que se traduce en no ejercitar la mente al igual que se hace con el cuerpo, de ahí que los científicos recomienden un grupo de acciones que beneficiarán su funcionamiento.



Uno de los consejos es memorizar en movimiento: recordar un poema mientras se camina o baila, la lista de productos que debes de comprar en el mercado, o el párrafo de un texto que te interesó memorizar; según los especialistas esta es una técnica respaldada por investigaciones y reconocida ampliamente por actores.



El ejercicio crea más conexiones en el cerebro y ayuda a que se formen células extras. Se ha comprobado que tiene beneficios para el cuerpo y la mente. Se recomienda hacerlo al aire libre, entre las variantes más fáciles están caminar o trotar al menos 30 minutos a diario, aunque no se descartan los ejercicios aerobios. Al final de la jornada se nota, además, cómo mejora el estado de ánimo.



Si lo haces en colectivo, considera pasarlo bien: el deseo de compartir es lo que ayuda a impulsar los efectos del ejercicio y la interacción social en el cerebro.



Evita las películas o historias de miedo antes de dormir. En su lugar, trata de pensar en cosas positivas que has aprendido o experimentado durante el día y ayuda a tu cerebro a que se agarre a ellas.





Con frecuencia se dice que la memoria empieza a fallar con la edad, así como otras funciones cognitivas, como el razonamiento, sin embargo, en la mayoría de los casos no es cierto.



Se deben de comer los alimentos adecuados ya que cerca del 20 por ciento de la ingesta de azúcar y de energía del cuerpo va directamente al cerebro, lo que provoca que la función cerebral dependa de los niveles de glucosa. Si tus niveles de azúcar no están controlados, tu mente puede sentirse mucho más confusa.



Es importante no eliminar la grasa de la dieta. Ácidos grasos básicos de aguacate o pescado son buenos para el cerebro, junto al romero o la cúrcuma. Trata de disfrutar tus comidas junto a otros siempre que puedas: socializar afianza los efectos positivos de una dieta buena y saludable para tu cerebro.

Tener algo de estrés siempre es necesario porque ayuda a responder rápidamente en caso de emergencia: ayuda a producir cortisol, una hormona que hace tener energía en un breve lapso de tiempo y favorece la concentración.



Sin embargo, la ansiedad prolongada y altos niveles de estrés son bastante tóxicos para el cerebro. Lo aconsejable es relacionarse con personas agradables, que rían con frecuencia y hablen sobre cuestiones agradables.



Una buena manera de potenciar tu cerebro es desafiarle al aprender algo nuevo como un idioma o un juego online con tus amigos o familia.

La música puede reforzar la cognición general y la memoria musical, por ejemplo, es la última en desaparecer en casos de demencia. Puedes participar en un coro o ver a tu grupo favorito.



Expertos en el tema afirman que el cerebro se puede configurar y se puede recuperar la memoria. Que nadie lo dude.

Fuentes consultadas: BBC Mundo y Archivo de la periodista