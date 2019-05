La yuca, rica en la cocina; mejor aún para cuidar la salud





La yuca o como también se le conoce tapioca o mandioca es un componente insustituible en la cocina cubana, y aún más en los días festivos de fin de año; sin embargo, sus bondades van más allá.



Gracias a sus propiedades medicinales y su valor nutricional ayuda a mejorar la digestión, dar un impulso de energía y mejorar la circulación sanguínea.



Abundante en almidón, es un bulbo comestible de un rico sabor, similar al ñame, el plátano, la malanga y la papa; es abundante en hidratos de carbono, este es un componente que le da al cuerpo aproximadamente 80 por ciento de energía.



Esa apetecible vianda que se come hervida o frita contiene vitamina K, por lo que es excelente para los huesos, pero también es recomendable para la salud mental; estimula la actividad neuronal, lo que significa que el riesgo de Alzheimer también se puede reducir al ingerirla.



Se conoce que el cuerpo envejece según pasan los años, y por tanto se reduce la actividad en el cerebro, conduciéndolo a la enfermedad mencionada; no obstante, la vitamina K permite que las vías nerviosas se mantengan activas, protegiendo los tejidos cerebrales de los radicales libres; es ideal para crear la masa ósea y combatir la osteoporosis.



La yuca es un alimento rico en vitaminas y fibra nutritiva para el organismo; la harina extraída de esta, conocida como mandioca, posee un valor nutricional muy elevado, haciéndola un alimento ideal para ancianos y niños por la cantidad de energía que brindan los hidratos de carbono complejos que contiene; ayuda a personas que padecen problemas intestinales, como colitis, indigestión o estreñimiento.







Uno de los minerales más valiosos de la mandioca es el hierro, esencial para el funcionamiento normal del cuerpo humano, y tal vez una de sus funciones más importantes es la creación de nuevos glóbulos rojos. Junto con el cobre, que también proviene de la yuca, el hierro aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, evitando de este modo la anemia y condiciones relacionadas.



Es sumamente beneficiosa para el sistema nervioso, ya que ayuda a bajar los niveles de ansiedad y de igual manera ayuda a luchar en contra de las dolencias que causa el intestino irritable.



Contiene una cantidad importante de vitaminas B1, B2, B3, ácido fólico, entre otras, que se encargan directamente de reducir las posibilidades de defectos del tubo neural en los neonatales.



Por otra parte, la fibra que contiene ayuda a mejorar la salud del corazón raspando el exceso de colesterol en las paredes de las arterias y los vasos sanguíneos, lo que ayuda a eliminar la aterosclerosis y problemas asociados, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.



La sensación de fatiga ocurre a todos, y esto no es una enfermedad crónica a menos que haya otros síntomas. Con su riqueza en hidratos de carbono y cero colesterol, la yuca es la mejor opción como refuerzo de energía.



Es abundante en minerales como son el calcio, fósforo, hierro, vitaminas del complejo B, potasio y magnesio. No obstante, de los provechos que posee, también contiene una gran cantidad de carbohidratos. Quizás esta sea la razón por la que muchas personas crean que la yuca engorda. Pero todo esto es falso ya que es un carbohidrato completo que se va transformando en energía, hasta convertirse en un enorme amigo para entrenamientos.