Latas abiertas... conservación de alimentos

Se dice y se repite una y otra vez, pero muchos —ojalá Usted no esté entre ellos— no acaban de interiorizar que conservar los alimentos en una lata abierta nunca es conveniente para mantener su inocuidad y sabor, entre otros elementos.



Cuando abrimos un envase metálico si no consumimos todo su contenido lo aconsejable es guardarlo tapado en otro tipo de envase (de cristal o de plástico) y conservarlo en refrigeración para mantener mejor sus cualidades.



Tenga presente que el contacto entre el alimento, el metal y el oxígeno puede provocar la aparición de manchas de óxido con la lata abierta.



De todos es conocido que los alimentos enlatados tienen una vida útil larga, incluso pueden llegar hasta los cinco años en tanto el envase se mantenga intacto incluso a temperatura ambiente. Por supuesto, el tiempo de almacenamiento depende de diversos factores: la naturaleza de los alimentos y las condiciones en las que se guarden, entre las que podemos citar su conservación en lugares frescos y secos.



Acostúmbrese a revisar las etiquetas de los productos no solo en cuanto a la fecha de vencimiento o caducidad, sino en lo referido a las instrucciones de almacenamiento.



También, compruebe que la lata no presente golpes, abolladuras o fisuras pues estos problemas bien pueden implicar la existencia de una grieta favorecedora de la entrada de bacterias.



Lave bien la parte superior de los envases antes de abrirlos, y no bote el jugo, aliño o salsa que contenga la lata.



A propósito le recordamos que el botulismo es una enfermedad causada por una toxina que sintetiza la bacteria Clostridium botulinum y que se relaciona con las latas de conserva en mal estado que se han expuesto al exterior por algún defecto (aunque su incidencia es muy rara).



Este microorganismo poco frecuente no puede vivir en contacto con oxígeno y se asocia sobre todo a las conservas caseras de alimentos como hortalizas o frutas que no han seguido un proceso de conservación adecuado.