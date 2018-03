Más de 200 años del café en Cuba

El café es parte inseparable de la identidad y cotidianeidad de los cubanos. El día no comienza hasta que el aroma flota en el aire y se saborea " el néctar negro de los dioses. Sólo entonces se está listo para enfrentar un nuevo día y con él sus retos.



Cualquier momento y pretexto es bueno si se trata de una dosis de la bebida, a la hora del desayuno, ya sea solo o con leche, al final del almuerzo y la comida, además de constituir el acompañante indispensable en visitas, reuniones de negocios e incluso romances.



Un buen anfitrión en Cuba no se concibe si no media al inicio del encuentro una aromática taza de café. Frases como "Vamos a hacer una coladita". "¿quieres café", conforman la regla de oro de la cortesía cubana.



Esta es una tradición que se remonta a más de 200 años. A poco de comenzar el último tercio del siglo XVIII, en 1769, exactamente un 22 de marzo, fue introducido el café en Cuba.



Lo trajo de Puerto Rico el funcionario y agricultor José Antonio Gelabert. En su finca, enclavada en Wajay, hizo las primeros plantíos. Se vio pronto que los cálculos formulados alrededor de las excelentes condiciones de Cuba para el cultivo del preciado fruto descansaban en sólidos fundamentos.



La tradición se mantiene en la actualidad, con plantaciones localizadas casi siempre en zonas montañosas, donde las particularidades del clima permiten la obtención de un producto de calidad única.



El café es considerado la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua e integra la cultura gastronómica de numerosas naciones.



Amado y preferido por casi todos los nacidos en esta Isla del Caribe el café figura también en canciones, poemas y las artes plásticas.



La elegía a esta bebida no escapó a la pluma del más universal de los cubanos, José Martí cuando dijo: “… El café tiene un misterioso comercio con el alma; dispone los miembros a la batalla y a la carrera; limpia de humanidad el espíritu; aguza y adereza las potencias; ilumina las profundidades interiores y las envía a fogosos y preciosos conceptos a los labios”.