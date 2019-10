Mejor dejar a un lado el consumo de los refrescos de cola





Los refrescos de cola son preferidos por una multitud de personas que los acogen para acompañar comidas o tomar solos en días de elevadas temperaturas; no obstante su gran aceptación, una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte la relación de su consumo con padecimientos como la obesidad, cálculos renales, asma, descalcificación e incluso Alzheimer uno de los tipos de demencias.



Después de casi 133 años de su aparición -afirma-, el refresco de cola no sólo perdió su función original de jarabe para aliviar problemas de digestión, sino también su fórmula, pues pasó de contener plantas endémicas de Perú y África (las cuales fueron prohibidas por ser adictivas), a contener químicos más peligrosos que los originales, según advirtió Laura Moreno Altamirano, investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.



Según la académica, uno de los efectos en tu cuerpo es la desmineralización ósea, provocada por el ácido fosfórico, encargado de neutralizar el sabor dulce, pues de lo contrario sería imposible beberlas, debido a su contenido de azúcar tan alto.



El problema es que esta sustancia es dañina, pues no permite una buena absorción de calcio, debilita los huesos, disminuye su densidad y promueve fisuras y fracturas. De hecho, este elemento también es responsable del desgaste del esmalte de los dientes y las caries.



Gracias a su contenido de azúcar y cafeína, que reactivan las terminales nerviosas del cerebro y ocasionan que, tras 45 minutos de tomar un vaso, aumente la producción de las hormonas que producen placer. Esta es la razón por la que su efecto se compara con la heroína. Asimismo, Laura Moreno afirmó que la cafeína utilizada actualmente no es natural, sino sintética, lo que provoca un mayor daño.



Su efecto dañino a la salud comprende la dificultad para absorber el hierro; este efecto es resultado de combinar ácido fosfórico y azúcar. Su peligro recae en la posibilidad de desarrollar anemia o tener mayor disposición para contraer infecciones, especialmente en niños, ancianos y mujeres embarazadas.



Al tener un alto índice glicémico, cuando entra al organismo produce mucha insulina. En contraste, tiene un bajo nivel de saciedad, por lo cual seguirás con sed. Por si fuera poco, los azúcares que tu organismo no digiere, se transforman en grasa.







También afecta el metabolismo de las proteínas y la calidad de la sangre. Esto es ocasionado por el aditivo E-150, lo cual lleva a desarrollar anemia, depresión y confusión.



Además, se ha asociado con los cálculos renales y el colorante artificial de su fórmula con cáncer de pulmón, hígado, tiroides y leucemia; sin olvidar que el gas provoca inflamación y mala digestión que pueden volverse crónicas. Según una investigadora son igual de dañinos, pues de beberse en grandes cantidades, podrían causarte daño cerebral, pérdida de memoria, confusión mental, Alzheimer, daños en la retina y al sistema nervioso.



Los refrescos provocan daños en el organismo, tanto por sus altas cantidades de azúcar, como por el gas y otros químicos, en especial si se consumen en exceso. Lo mejor es dejar su consumo sólo para ocasiones especiales.

