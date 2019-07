Mi perro es el mejor

Si de las 339 razas de perros reconocidas, de acuerdo con la Organización Mundial Canina, el que usted posee no pertenece a ninguna, puede asegurar que es considerado mestizo o sato.



Esos perros son mucho menos valorados por el público. Pero la vida demuestra que aportan los mismos beneficios que los de raza, dan el mismo amor e igual compañía.



Acoger un perro ya sea de raza o no deviene responsabilidad; debe de permanecer en un lugar espacioso, se le debe de cuidar la salud suministrándole las vacunas necesarias y se sacará a pasear al menos una vez al día.



La necesidad de cariño y de hogar; es común para todos, sean o no de raza, pero es cierto que los primeros son más populares, y a los mestizos les cuesta más encontrar a una familia que le de todo el amor que necesitan.





Según los expertos, el entorno y la herencia genética son los dos factores que más determinan la personalidad de cualquier perro; es probable que los cachorros hereden un temperamento muy similar al de sus padres, o bien una mezcla de estos si los progenitores tenían caracteres muy diferentes.



Un perro de raza tendrá un temperamento más fácil de predecir; sin embargo, un perro mestizo es imposible de concretar, sobre todo si sus padres también son mestizos o si no se conoce con exactitud su procedencia. Pero la genética no es lo único que influye en su personalidad.



Cuando se crían en ambientes favorables en un entorno familiar, es casi seguro que su temperamento será ideal. El problema viene cuando los perros mestizos son resultado de embarazos no deseados y sus dueños descuidan la educación. Estos desarrollan problemas de comportamiento, sobre todo relacionados con la ansiedad.



Por lo general, la opción más recomendable es adquirir un cachorro de perro mestizo que pertenezca a la camada de un amigo o conocido. De este modo, se podrá conocer el temperamento de ambos padres y ayudará a predecir el futuro carácter del nuevo amigo. Además, el hecho de que sea pequeño facilitará su educación; también se pueden enseñar a los perros adultos, pero tienen costumbres negativas arraigadas que cuesta más eliminar.



Es muy complicado saber qué tamaño alcanzarán los perros mestizos en su etapa adulta. Incluso en miembros de una misma camada, las diferencias pueden ser espectaculares.





Fuentes consultadas afirman: “es un error pensar que ese tipo de perro requiere menos atención que uno de pura raza, la realidad es que el cuidado es similar. Al ser caros los perros de raza, sus dueños suelen comprometerse más, como si quisieran “proteger” o “amortizar” esa inversión. Por el contrario, los perros mestizos en ocasiones no reciben la misma atención, aunque sin duda la necesitan y la merecen”.



Antes de elegirlo se deben de asegurar de estar dispuestos a dedicarle todo el tiempo y esfuerzo que requiera el animal.



Aunque hay perros más predispuestos por naturaleza a esta tarea, todos los perros tienen instinto de territorialidad y en mayor o menor medida son capaces de defender el lugar en el que viven.; será más fácil educar a un perro, tanto mestizo como de raza, si lo llevamos a su nuevo hogar cuando aún es cachorro.



Los perros recogidos en la calle por lo general son leales y cariñosos con sus amos, establecen un nexo afectivo que les hace saltar de alegría una y otra vez cada vez que el dueño sale y entra a la casa; les demuestran su afecto como muestra de agradecimiento por acogerlos en su casa.



En reciprocidad a la devoción demostrada, los dueños de los perros mestizos afirman con amor: “Mi perro es el mejor de todos”.