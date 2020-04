Pasta de pimientos para bocaditos: tres recetas para escoger

Constituyen todo un carnaval por su colorido. Pueden ser verdes, rojos y también matizados cuando van madurando; alegran la vista y constituyen, no lo dude, una excelente opción dados sus múltiples beneficios para la salud, pues dado su gran aporte de vitaminas y minerales contribuyen a reforzar el sistema inmunológico.



Claro que le hablo del pimiento o ají (Capsicum annuum), planta perteneciente a la familia de las solanáceas, muy abundante por estas fechas en nuestros mercados y placitas, un alimento muy rico tanto en vitamina C y A, además de poseer vitamina E, B6, B3, B2, B1, así como ácido fólico.



De amplio uso en nuestro país como condimento, lo empleo a diario en la cocina. No solo sirve para sazonar los más diversos platos o comerlo a manera de ensalada, sino que podemos preparar con él otras recetas. En esta oportunidad, le ofrecemos cómo hacer pasta para bocaditos. Existen varias formas. Hoy, le brindaremos tres. Escoja la que más le apetezca o se adecue a sus posibilidades.



Para la primera, necesitará una taza de aceite; dos huevos enteros; una taza de vinagre; dos ajíes maduros; sal al gusto; dos cucharaditas de azúcar blanca y una cucharada de harina de trigo.





Mezcle el huevo en la licuadora y añada el aceite, poco a poco. Luego, incorpore el vinagre, los ajíes cortados en pequeños pedazos; la sal; el azúcar; y por último la cucharada de harina de trigo. Mezcle bien todo. Ponga a cocinar en una cazuela a fuego lento y revuelva. Deje reposar y guarde en el refrigerador hasta que vaya a emplearla.



Esta segunda propuesta comprende otros ingredientes por ello necesita dos ajíes maduros a los que haya quitado las semillas y las venas; dos cebollas medianas; dos huevos enteros; dos tacitas de aceite; dos tacitas de vinagre; dos cucharadas de puré de tomate; dos cucharadas de harina y dos cucharadas de azúcar blanca.



Bata bien todos los ingredientes en una batidora o licuadora. Ponga luego la mezcla obtenida a fuego lento y revuelva hasta lograr la pasta se espese. Deje refrescar y envásela en un frasco de cristal o un bol bien limpio que guardará en el refrigerador hasta que vaya a consumirla con panes o galletas.





Nuestra tercera opción lleva los siguientes ingredientes: dos pimientos grandes; tres cucharadas de mantequilla; media taza de queso crema; media cucharadita de sal y un cuarto de pimienta negra molida.



Quítele las semillas a los pimientos, lávelos y muélalos con una cuchilla bien fina. Mezcle la mantequilla derretida con el queso crema y los pimientos ya molidos. Añada la sal y la pimienta. Revuelva bien la pasta y refrigérela hasta que vaya a consumirla.