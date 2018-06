Prepárese un batido de... aguacate

No, no piense que los calores estivales nos han trastocado la mente o que deseamos “inventar”. Nada de eso. Aunque los cubanos —por lo general— solamente vemos al aguacate (Persea americana) como exclusivo para comer a manera de ensalada, estamos ante una fruta que podemos utilizar de diversos modos debido a su textura y sabor.



Hoy, le sugiero preparar un batido de aguacate, una bebida además de refrescante muy pero muy nutritiva. Resulta ideal, según los expertos para quienes quieran aumentar su masa muscular, definir sus músculos o mantenerse delgadas y regular su digestión. Se asevera que el batido contiene 5 gramos de una efectiva fibra dietética que controla el peso e incluso disminuye los niveles de colesterol.



Claro está, no se trata, en modo alguno de la pócima de las brujas, sino que debe acompañarse de una rutina de ejercicios, por lo cual, le recomendamos consultar a un dietista u otro terapeuta quienes podrán indicarle, de manera personalizada, cómo proceder.



Lo cierto es, en sentido general que el batido contiene un abanico de nutrientes: calcio, Vitamina D, Potasio, Fósforo, Vitaminas A, C, E, K y B-6, Ácido fólico y Cobre. Ello le aportará lo suficiente para ayudar a generar masa muscular para tener más definición muscular.



Existen varias maneras de preparar el batido. En esta oportunidad le ofrecemos una bien sencilla. Anímese y hágala.



Necesita un aguacate mediano, leche de vaca o en polvo, miel y unos cubitos de hielo. Si lo desea puede añadirle yogurt natural, vainilla líquida o chocolate.



Corte el aguacate en porciones pequeñas y échelo en la batidora o licuadora, añádale un vaso de leche y licue. Agregue, si lo desea, una taza de yogurt, un chorrito de miel para endulzar e incorpore unos cubitos de hielo. Si lo desea, póngale un chorrito de vainilla o de chocolate.



Debe saber que las grasas del aguacate son saludables. Rico en fibra y minerales, como el potasio o el magnesio, posee un contenido destacado de vitamina E (antioxidante y que interviene en la estabilidad de las células sanguíneas y en la fertilidad).



Recuerde que una vez abierto, este fruto tiende a oxidarse por lo que se conservará mejor con unas gotas de limón o envuelto en un papel transparente en el refrigerador si no lo va a utilizar de inmediato.