Una ensalada muy exótica, de coco





De él se ha dicho, con total justicia, que es el árbol de los mil usos. Nos referimos al cocotero o coco (Cocos nucifera L.), perteneciente a la familia Palmae (Arecaceae), el cual alcanza hasta 25 metros de altura.



Con sus fibras, se fabrican sacos, sogas, colchones, cepillos y otros productos; la madera del tronco sirve para hacer construcciones rústicas. Mientras con la savia de la inflorescencia se producen jabones, alcohol y vinagre. Por otra parte, la leche constituye un excelente vermífugo. Asimismo, del endocarpio se obtiene carbón vegetal para producir carbón activado mediante procesos químicos; el polvo residual es utilizado como materia orgánica en la agricultura urbana.



Conocido resulta que el agua de sus frutos constituye un excelente diurético, refrescante y muy nutritivo; el aceite -laxante- se utiliza para alumbrar, fabricar jabones, cosméticos perfumes, brinda brillo al cabello, además de evitar su caída.



En cuanto a su deliciosa pulpa posee un alto valor nutritivo dado su elevado contenido de grasas, carbohidratos y proteínas, y puede consumirse al natural o procesada para preparar dulces (recuerde los deliciosos cucuruchos que se preparan en la región oriental del país, en particular en Baracoa) y también, no se asombre, una exótica ensalada cuya receta le brindamos ahora.



Para cuatro raciones necesita dos tazas de coco rallado; media taza de agua de coco; una cucharadita de pimienta molida; y una cucharada de azúcar prieta.



Parta el coco seco y extráigale la masa; rállela y obtenga tiras muy finas. Mezcle el agua de coco con la pimienta y el azúcar. Adiciónele el aliño al coco rallado y mézclelo todo. Ya está lista para consumir. Resulta súper refrescante. Haga la prueba. No se arrepentirá.







Por último, una curiosidad: según asevera el sabio cubano el Doctor Juan Tomás Roig, los cocoteros desarrollados en terrenos arenosos, en los cayos y en las costas alcanzan, por lo general, mayor tamaño y resultan más saludables.



Esta planta crece de forma natural en la provincia de Guantánamo; en Baracoa se alcanza el 80% de la producción de todo el país, y da lugar a diversas industrias. Sin duda alguna, entre las delicias de la culinaria baracoesa están los dulces y turrones preparados con la masa del coco, entre los cuales sobresalen los cucuruchos.