Vacaciones, a pasar días agradables, divertirse y alejarse del estrés

Pocas horas nos separan de las vacaciones y debemos de prepararnos para esta etapa de ocio en que la familia dedica una buena parte del tiempo de julio y agosto a descansar, pasar días agradables y alejarse del estrés propio de las actividades cotidianas.



Bajo el eslogan Vívelo, en esta etapa desde la Unión de Jóvenes Comunistas-UJC-, las Organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles, por ejemplo, se ha defendido la idea de que el verano debe ser expresión de continuidad del concepto de actividades y recreación definido para todo el año, según afirmó a Juventud Rebelde Diosvany Acosta, miembro del Buró Nacional de la UJC.





Agregó el directivo al diario de la juventud cubana que las vacaciones son el momento ideal para compartir alegría, pero también para vivir otras experiencias de formación cultural, conocer el país e involucrarse en proyectos; “el verano es la mejor oportunidad para ser feliz, divertirse, pasarla bien y disfrutar”-afirmó-.



Luego de un período de trabajo y de estudio, los adultos, así como, los más jóvenes hacen planes para la recreación, y deleitarse lo más posible durante estas jornadas.



Dadas las altas temperatura que se padecen no se debe de salir a la calle en los horarios de mayor calor, cuando el sol castiga más; tratar de andar con ropa fresca y llevar gorra o sombrero, además de agua en un recipiente para evitar la deshidratación.



Cierto es también que una parte de las personas mayores por estos días disfrutan del ocio se preparan para estar junto a sus hijos, y planifican paseos al campo, visitas a instituciones culturales, familiares o amigos.



Pero es importante tener en cuenta que con los niños se tendrá un cuidado especial; no deben de ir a la playa o ríos a darse un chapuzón, sin la mirada vigilante de sus padres u otros adultos; un aspecto al que se debe prestar atención es que los más pequeños deben de cruzar las calles de manos de los adultos.





No es prudente que salgan a jugar desde la mañana y regresen a los hogares cuando caiga la noche: los padres y el resto de los miembros de la familia deberán de estar al tanto de cómo emplean los niños su tiempo libre, con quiénes se reúnen y el lugar donde se encuentran.



Es frecuente verlos aún de corta edad, subidos a techos o árboles para tener nuevas experiencias, además de poner en riesgo sus vidas. Los menores no se percatan de las situaciones peligrosas, por lo que NO deben de quedar al cuidado de hermanos o amigos de edades similares a las de ellos.



No obstante, es responsabilidad de todos reflexionar sobre la importancia de evitar accidentes fatales, siempre evitables, que involucren a los niños y enluten los hogares; cualquier tiempo es bueno para pensar en esto.



Este año serán múltiples las ofertas que tendrá la población para dar respuesta a las más exigentes demandas; pero es necesario disfrutar con responsabilidad de un descanso reparador que permita a todos recobrar fuerzas y comenzar con entusiasmo otra etapa llena de planes y proyectos.