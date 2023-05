Díaz-Canel en Rusia: una visita comprometida con la historia y la amistad

2022-11-21 15:21:13 / web.radiorebelde@icrt.cu / Angélica Paredes López

Fotos: Estudios Revolución

Moscú- Como expresión del profundo respeto que siente Cuba por la historia, nuevamente de visita oficial en la Federación de Rusia, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participó este lunes en la ceremonia de colocación de una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, situada cerca de la muralla del Kremlin en Moscú.

En el monumento de la Llama Eterna, el Jefe de Estado rindió tributo a los combatientes caídos durante la Gran Guerra Patria, como gratitud a los 27 millones de soviéticos que perdieron la vida por librar a la humanidad del fascismo.

En nombre del pueblo cubano, Díaz-Canel ofreció el homenaje a los héroes, ante la lápida de granito rojo con una estrella de cinco puntas de bronce, donde está escrito: «Tu nombre es desconocido, tu hazaña es inmortal».

Fue una ceremonia solemne, con la majestuosidad de la Guardia de Honor, la marcha y la interpretación del Himno Nacional de Cuba. Los casi nueve grados de temperatura bajo cero, no impidieron que la delegación cubana, encabezada por su Presidente, llegara hasta ese lugar de tributo inevitable, de fuertes emociones y reverencia al heroísmo de los soldados soviéticos que durante la Segunda Guerra Mundial enfrentaron el avance fascista.

Con anterioridad, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba sostuvo un encuentro con Guennadi Andréyevich Ziugánov, Secretario General del Partido Comunista Ruso.

«Estoy muy contento de vernos, de estar aquí, muy agradecido de este encuentro. Ya es costumbre que siempre que venimos a la Federación de Rusia podamos vernos y conversar, y es una manera también de dar continuidad a las conversaciones que hemos tenido en otros momentos, por lo tanto, sentimos mucha satisfacción y estamos muy felices de que estén con nosotros», comentó el mandatario cubano.

Díaz-Canel durante el encuentro con Guennadi Andréyevich Ziugánov, Secretario General del Partido Comunista Ruso

Resaltó que «es una oportunidad que tenemos para expresarles a ustedes todo el agradecimiento por el apoyo del Partido Comunista de la Federación de Rusia a la causa cubana».

«En estos momentos difíciles para Cuba ustedes han sido muy activos en el apoyo a nuestro país. El General de Ejército me dijo que te diera un fuerte saludo y que te dijera: dile que es su hermano Raúl el que le manda un fuerte saludo», dijo Díaz-Canel.

Más adelante enfatizó que «tuvimos la oportunidad de encontrarnos con la delegación del Partido Comunista que participó en el Encuentro de Partidos Comunistas y Obreros celebrado en La Habana, y agradecemos mucho esa participación. Ahora les pedimos a ustedes, y los invitamos a ustedes a que haya una representación del Partido Comunista de la Federación de Rusia en el evento que celebraremos sobre el Equilibrio del Mundo, en enero del próximo año, basado en el pensamiento y la concepción martiana, y también en la concepción marxista de Fidel».

Por su parte, Guennadi Andréyevich Ziugánov, Secretario General del Partido Comunista Ruso, expresó al Presidente cubano: «Querido compañero Presidente y amigo, para el Partido Comunista de la Federación de Rusia no es solo una gran responsabilidad y un honor recibirlo, sino también es un momento de mucha alegría. He visitado múltiples países a lo largo de mi vida y mi trayectoria profesional, pero siempre recuerdo con cariño especial mis primeras visitas a Cuba y aquella asistencia real que nosotros pudimos prestarle a su país en momentos muy complejos».

Como parte de la agenda de trabajo que realiza en Moscú, el Presidente cubano visitó la sede del canal Russia Today, al que calificó como referente para el mundo.

El Presidente cubano recorrió la sede de la televisora RT

Junto a la delegación oficial que lo acompaña, el mandatario recorrió los estudios donde se genera la señal televisiva, que desde 2020 se emite también para Cuba. Allí intercambió con directivos, periodistas y realizadores.

A ellos aseguró: «Ustedes se tienen que sentir orgullosos del trabajo que han hecho. Por ejemplo, en español, en el caso particular de Cuba, en la web y como canal, es de lo que más busca la gente, por lo importante del trabajo que ustedes hacen, la certeza, la objetividad, la manera en que abordan problemáticas que otros no abordan, y dan una perspectiva que no la tienen otros medios internacionales, con un mejor balance y hay una buena realización, una buena producción, indudablemente».

En los estudios de RT en Español, el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez ofreció declaraciones al canal, donde aseguró que Cuba y Rusia «tienen un excelente espacio de relación bilateral»:

«Tenemos un excelente espacio de relación desde el punto de vista bilateral en el orden político, y también se da todo un grupo de pasos para profundizar en la relación económica, en la relación comercial, sobre la base de que sea una relación mutuamente beneficiosa».

«Yo quiero decirle que hoy, el aporte en la economía cubana, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico cubano hasta el 2030, están muy presentes las inversiones y la participación de todo un grupo de empresas y de programa conjuntos que tenemos con la Federación de Rusia».

Durante su visita, Díaz-Canel recibió explicaciones de Victoria Vorontsova, directora de RT en Español

«Independientemente del contenido de la visita, de la importancia que tiene para nosotros, del momento en que vivimos cuando Rusia y Cuba pasan por situaciones complejas, dos países sancionados, dos países sobre los cuales se levantan calumnias, dos países sobre los cuales se ejercen presiones a nivel internacional por parte del imperialismo, por parte de un grupo de potencias capitalistas, para nosotros es una oportunidad tremenda estar en RT, estar con ustedes aquí, y que ustedes nos hayan acogido en la sede de RT, que uno en pocos minutos se siente como en su casa, y esto tiene que ver mucho con una relación que se ha ido forjando, que se ha ido alimentando en los últimos años».

«Recuerdo que en una de las visitas fue el propio Presidente Putin el que indagó y pidió que RT tuviera mayor presencia en Cuba. Al regreso, a partir de eso, fuimos dando un grupo de pasos. RT en Cuba se transmite 24 horas en Español, desde marzo del 2020, y en poco tiempo se ha convertido en un espacio informativo de referencia para los cubanos de diferentes generaciones, y eso creo que tiene mucho que ver con la profesionalidad con que ustedes desempeñan su labor comunicacional, con la manera objetiva, la manera certera con que abordan los problemas internacionales y además de cómo también llevan la problemática de Rusia, la problemática de otros países al entorno, en este caso cubano, al entorno Latinoamericano y también el entorno internacional, y por la diversidad de temas que ustedes abordan».

«Muchas veces nosotros encontramos en RT los temas que no aparecen en otras televisoras del mundo, y eso, dentro de las expectativas de demandas comunicacionales en Cuba y sobre todo para una población también joven, RT ha jugado un papel fundamental, ocupa un espacio referente, incluso, la página web de RT es muy compartida en Cuba».

«Yo tengo una vivencia del encuentro que tuvimos cuando ustedes nos visitaron en mayo de este año. Un equipo de RT estuvo en Cuba, dio un grupo de encuentros y seminarios con el equipo de prensa de nuestra Presidencia, pero también dio seminarios y cursos para otros periodistas de nuestro país, sobre todo en los temas de redes sociales, se compartieron experiencias de trabajo».

«Hoy, de hecho, ustedes nos reciben aquí y hemos podido ver la dimensión del canal, los procesos de trabajo, y yo creo que hay mucho que podamos hacer de manera conjunta también colaborando. Para nosotros es un aprendizaje estar aquí hoy en RT, como lo fue el encuentro con ustedes en mayo, y yo creo que es una relación que tenemos que seguir fortaleciendo, que tenemos que seguir alimentando».

«Yo les pedía, entonces, que como mínimo una vez al año pudiéramos tener intercambios de las dos partes, y yo creo que hay muchos temas comunes que abordar y muchas maneras en las cuales podemos trabajar».

«Para nosotros, también los criterios de ustedes van a ser muy importantes, estamos en medio de un debate porque se debe llevar a la Asamblea Nacional de diciembre la Ley de Comunicación Social, que es una Ley abarcadora para el desarrollo de la comunicación social, que la hemos planteado como uno de los pilares de la gestión del Gobierno en el país».

«También el aporte de ustedes, las experiencias, cualquier cosa que ustedes puedan señalar las vamos a recibir con gusto».

Pasado el mediodía de este lunes, hora local, el Presidente de la Repúblic, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, fue recibido por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dimitri Medvedev.

El mandatario cubano y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dimitri Medvedev

También en este encuentro, el mandatario cubano trasladó el abrazo cálido del General de Ejército Raúl Castro Ruz. Médvedev, por su parte, agradeció a Díaz-Canel su presencia aquí y calificó de intensa su visita.

En el encuentro, al referirse a las sanciones impuestas contra Cuba y Rusia, Medvedev afirmó que no pueden ralentizar la relación económica entre ambos países.

Ambas personalidades ratificaron que, en este momento de grandes complejidades, es bueno intercambiar ideas para fortalecer los nexos económicos y ampliar el diálogo político.

La visita oficial del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la Federación de Rusia se extenderá hasta el martes 22 de noviembre, día en que el Jefe de Estado será recibido por el Presidente ruso Vladimir Putin.

Según el programa previsto se realizará la ceremonia de inauguración, por la parte anfitriona, de un monumento al Comandante en Jefe Fidel Castro.

Escuche y descargue el reporte en nuestro canal en Ivoox