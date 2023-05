Fidel en Santiago (+ Multimedia)

Santiago de Cuba honra a Fidel, para quien guarda con imperturbable celo el cariño de los hijos de esta tierra de soles heroicos. Recordarlo eternamente con más unidad en la consolidación de la Revolución que aquí inició con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 es religión de los santiagueros.

Osmel Cambara Guerra, presidente de la organización de base de la cooperativa Antonio Macedo de Mogote, municipio Tercer Frente, en plena Sierra Maestra, confesó que“Fidel es un hombre que no ha muerto nunca, como no ha muerto Bolívar, como no ha muerto Martí”.

“Fidel es un hombre que muere un día 25, el mismo día que partió de Tuxpan en el yate Granma y Fidel muere ese día porque se vuelve a incorporar al timón del Granma, esta vez no con 82, esta vez con todo un pueblo entero que fue capaz de, con su guía, cumplir todas aquellas promesas que él hizo después del asalto al Moncada donde en La historia me absolverá uno de los primeros puntos que plantea es el de la tierra ,refiriéndose al campesino y darle la propiedad a todos nuestros campesinos”.

“Nosotros realmente en esta provincia oriental nos sentimos orgullosos de tener un líder como él. Y la figura de Fidel no morirá jamás. Está en nuestro pueblo y en nuestros corazones por y para siempre”.

Fue aquí en Santiago de Cuba donde cinco años, cinco meses y cinco días después del asalto al cuartel Moncada, Fidel proclamó a Cuba y al mundo el triunfo de la Revolución para la calamidad, opresión y bochorno que hundían a Cuba.

Por derecho es para esta oriental ciudad el honor de protegerlo y honrarlo por siempre con fidelidad a su concepto de Revolución para que perdure en la eternidad lo que aquí conoció.

Que siempre nos espere. Lo que aquí conocimos aquel el glorioso 1ro de enero: ¡La victoria! Gracias, Santiago.

Escuche y descargue la propuesta radial de Carlos Sanabia: