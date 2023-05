Joaquín Suárez, de los hombres que luchan toda la vida

2022-11-24

Foto: Giusette León García/ CubaSí

Y más allá, estoy segura, desde algún sitio de luz el jefe, el amigo, el revolucionario incondicional, el comunista convencido, el trabajador tenaz, el hombre íntegro que ha sido hasta hoy, continuará dando la batalla.

Una nota informativa no puedo escribir, no me cabe su ejemplo enorme en el lead periodístico tradicional. Fue en La Habana, este 24 de noviembre de 2022: falleció Joaquín Suárez, funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central.

Hace apenas unos meses recibió, a propuesta de la delegación de base del Portal CubaSí, la Distinción Félix Elmuza que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) a quienes cuentan con una relevante ejecutoria al servicio del periodismo cubano.

Las razones por las que un dirigente del PCC merece semejante reconocimiento quedaron explicadas entonces en el acta firmada por Ricardo Ronquillo Bello, Presidente de la UPEC:

"Desde sus inicios como especialista y después funcionario del Partido Comunista de Cuba, Joaquín Suárez González siempre ha estado vinculado a la labor de los medios de comunicación, con un constante interés por su superación, lo que le llevó a pasar varios cursos relacionados con el funcionamiento y la atención a la prensa.

"Fue fundador de varios de los primeros medios de la prensa digital cubana y un estudioso permanente, que le permitió poder aportar conocimientos y proponer metodologías para el posicionamiento de los medios cubanos en Internet.

"Su participación en la campaña porque se supiera la verdad sobre el golpe de Estado en Venezuela en 2022 fue clave, tras lo cual se acuñó el termino de “cañón informativo”, idea de Fidel, que lo llevó a conceptualizar y después emplear para el inicio de la articulación mediática frente a la guerra subversiva contra Cuba.

"De su puño, letra, constancia y dedicación salieron las primeras políticas de difusión de contenidos y acceso a Internet aprobadas por la dirección del país, tras lo cual tuvo un papel protagónico en el aseguramiento político y tecnológico al proceso de informatización del sector de la prensa.

"Fue impulsor de los Cursos Cibermambí realizados por la Upec a lo largo de todo el país para la preparación en redes sociales de profesionales del sector, de las direcciones de Comunicación y directivos de organismos, ministerios y principales cuadros del país, incluyendo a los propios del Comité Central del Partido, y en este sentido coordinó la articulación en redes sociales para el enfrentamiento a la guerra mediática contra Cuba".

Joaquín fue un hombre de la prensa aún sin ser periodista, pero más que eso, fue un cubano raigal, con todo lo que eso implica: la familiaridad que nos distingue, el sentido del humor, el optimismo y también la demostrada disposición de trabajar y luchar, hasta el último aliento, por esta isla y por la sociedad socialista que elegimos construir. Fue, es, uno de los imprescindibles.